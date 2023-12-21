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«Сарматмобиль» из Казани разбился на трассе М-10 в Тверской области
«Сарматмобиль» ВАЗ-2109 из Казани разбился на трассе М-10 в Тверской области. Столкновение произошло с автомобилем «Рено Логан». Видео с места происшествия было опубликовано в телеграм-канале Центрального штаба сарматмобилей.
Как рассказал водитель ВАЗ-2109 Равиль Гарифуллин, машина ремонту не подлежит, но «Сармат» остался цел.
«120 тыс. км проехала машина. Машина – вдребезги. «Сармат» чувствует себя хорошо. Сейчас мы ее погрузим на эвакуатор и на другую машину поставим», - рассказал Гарифуллин.
Водитель «Рено» Алексей, в свою очередь рассказал, что в его машине сработала подушка безопасности. Из-за чего он не справился с управлением и столкнулся с сарматмобилем.
Уточняется, что ни один из водителей серьезно не пострадал — отделались ушибами.
Ранее сообщалось, что активиста из Татарстана задержали в Волгограде во время автопробега на «Сарматмобиле».
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