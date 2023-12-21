«Сарматмобиль» из Казани разбился на трассе М-10 в Тверской области

«Сарматмобиль» ВАЗ-2109 из Казани разбился на трассе М-10 в Тверской области. Столкновение произошло с автомобилем «Рено Логан». Видео с места происшествия было опубликовано в телеграм-канале Центрального штаба сарматмобилей.

Как рассказал водитель ВАЗ-2109 Равиль Гарифуллин, машина ремонту не подлежит, но «Сармат» остался цел.

«120 тыс. км проехала машина. Машина – вдребезги. «Сармат» чувствует себя хорошо. Сейчас мы ее погрузим на эвакуатор и на другую машину поставим», - рассказал Гарифуллин.

Водитель «Рено» Алексей, в свою очередь рассказал, что в его машине сработала подушка безопасности. Из-за чего он не справился с управлением и столкнулся с сарматмобилем.

Уточняется, что ни один из водителей серьезно не пострадал — отделались ушибами.

Ранее сообщалось, что активиста из Татарстана задержали в Волгограде во время автопробега на «Сарматмобиле».