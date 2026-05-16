«Сармат» Путина – намордник для Запада, смыслы «КазаньФорума» и поход «Ак Барса» за Кубком: акценты недели

Республика живет «КазаньФорумом» и финалом Кубка Гагарина, мегаракета «Сармат» меняет архитектуру безопасности на планете, а дети продолжают гибнуть из-за халатности взрослых. Главные события Татарстана в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





«Россия – Исламский мир»: почему «КазаньФорум» – главное событие этой весны

В эти дни в столице Татарстана завершает свою работу «КазаньФорум». Ежегодно это мероприятие становится одним из центральных событий мая на федеральном уровне.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проходит в столице Татарстана с 13 по 18 мая. Он проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года, а с 2023-го имеет федеральный статус. Напомним также, что Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Одной из главных локаций форума стала выставка Russia Halal Expo. Она расположена на первом этаже МВЦ «Казань Экспо» и занимает два павильона. Здесь можно увидеть товары из многих стран, отдельным стендом представлены Россия и Татарстан.

На «КазаньФоруме» традиционно налаживают экономические связи с исламскими странами и не только с ними. А в этом году на нем также объявили Казань культурной столицей исламского мира 2026 года, накануне прошло заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Список можно продолжать долго. Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов обсудили основные акценты форума.

От «Орешника» до «Сармата»: как испытание новой мегаракеты меняет баланс сил в мире

На этой неделе Владимиру Путину доложили об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Российский лидер подчеркнул, что это самый мощный ракетный комплекс в мире: суммарная мощность доставляемого им боезаряда в четыре с лишним раза выше, чем у любого западного аналога. Комплекс шахтного базирования пятого поколения позволяет гарантированно преодолевать существующие и перспективные средства противоракетной обороны.

По словам Путина, успех испытаний позволит уже до конца этого года поставить на боевое дежурство в РВСН первый полк, вооруженный «Сарматом».

Изменения в архитектуре глобальной безопасности и позиций России в ней, параллели между «Сарматом» и «Орешником», а также ожидаемая реакция коллективного Запада стали предметом обсуждения участников «Акцентов недели».

Не окна, а люди: кто виноват в гибели детей

Теплый сезон только начался, а в ДРКБ Татарстана попали уже четверо детей, получивших травмы после выпадения из окон. Такие истории происходят, увы, с пугающей регулярностью.

Один из малышей выпал из окна второго этажа и получил черепно-мозговую травму. Такую же травму получил другой ребенок, сорвавшийся с третьего этажа. Еще один пострадавший малыш отделался ушибами – он упал с высоты второго этажа.

Тема не новая, но говорить о ней необходимо из года в год, полагают участники видеоподкаста. В программе подчеркнули ответственность взрослых за безопасность детей и напомнили самые простые рецепты, которые позволят избежать трагедии.

Станет ли снова Кубок Гагарина «Кубком татарина»: почему «Ак Барс» – народная команда в Татарстане

Жители столицы Татарстана, да и всей республики, в эти дни живут хоккеем. Впервые с 2023 года «Ак Барс» пробился в финал Кубка Гагарина, и впервые с 2018 года «барсы» могут взять главный трофей – в четвертый раз в своей истории.

Финальная серия за Кубок Гагарина переехала из Ярославля в Казань на отметке 1-1. Именно матчи в «Татнефть-Арене», вчерашний и воскресный, станут ключевыми для выявления чемпиона.

Каковы шансы «Ак Барса» на трофей, почему хоккей – спорт номер один в республике и при чем здесь Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин и Рустам Минниханов, обсудили участники «Акцентов недели».