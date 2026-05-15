Россия и исламский мир обсудили в Казани конфликт на Ближнем Востоке, а Крым призвал ОИС к признанию полуострова российским

Конфликт на Ближнем Востоке, отношения России с исламскими государствами и формирование многополярного мира стали главными темами заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани. На встрече прозвучали заявления об эскалации вокруг Ирана и Палестины и критика политики Запада.





«Удар по Ирану является неспровоцированной агрессией»

В Казань приехали представители многих стран исламского мира, а сама дискуссия быстро вышла за рамки исключительно гуманитарной или религиозной повестки.

В этом году заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани прошло на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Конфликты в регионе, отношения РФ с исламскими государствами и формирование многополярного мира стали одними из центральных тем встречи.

Встреча в ИТ-парке имени Рамеева началась с чтения Корана – аяты перед участниками прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Группы стратегического видения, Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что концепция миропорядка, «основанного на правилах коллективного Запада», привела к агрессии США и Израиля против Ирана и дальнейшему разрастанию конфликта на Ближнем Востоке.

«Удар по Ирану является неспровоцированной агрессией, не имеющей под собой оснований и оправданий», – процитировал Минниханов позицию Президента России.

По его словам, происходящее сопровождается разрушением инфраструктуры и нарушением международных цепочек взаимодействия, а западные страны демонстрируют двойные стандарты, не осуждая происходящее.

Отдельно Раис Татарстана остановился на палестино-израильском конфликте, гуманитарном кризисе и ограничении доступа к святыням.

«Наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, прежде всего за создание независимого, суверенного Палестинского государства», – подчеркнул он.

«Отношения России и ОИС приобрели целостный и многосторонний характер»

Серьезные изменения в глобальной системе международных отношений начались еще «на рубеже второго тысячелетия», завил Минниханов. По его словам, именно тогда стала формироваться новая многополярная модель мира, что подтолкнуло Россию к поиску новых форм взаимодействия с исламскими государствами.

Особо он остановился на истории отношений России и Организации исламского сотрудничества. Он напомнил, что Россия получила статус наблюдателя в ОИС, а большой вклад в развитие диалога внесли академик РАН, бывший премьер-министр и экс-глава МИД РФ Евгений Примаков, а также первый Президент Татарстана, ныне Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Во многом благодаря заложенной ими основе, их огромному опыту и авторитету как в нашей стране, так и за рубежом отношения между Организацией исламского сотрудничества и Россией стали более конструктивными, приобрели целостный и многосторонний характер», – заявил Минниханов.

По его словам, это позволило укрепить взаимодействие в сфере безопасности, борьбы с терроризмом, экономики, гуманитарных инициатив, культурных обменов и межрелигиозного диалога.

Раис Татарстана подчеркнул, что сотрудничество России и исламского мира строится не только на совпадении политических и экономических интересов, но и на общности нравственных ценностей.

«География «КазаньФорума» говорит о тщетности попыток изолировать Россию»

Минниханов заявил, что участие представителей более 100 иностранных государств в «КазаньФоруме», который проходит в эти дни в Казани, стало «наглядным примером тщетности попыток изолировать Россию».

«В сложных условиях наша страна продолжает проводить линию на построение многополярного мира, основанного на таких базовых принципах, как суверенное равенство государств, уважение их прав самостоятельно выбирать пути развития социального, политического и экономического строительства, многообразие культур и цивилизаций», – подчеркнул он.

Одной из важных задач сотрудничества России и исламского мира Минниханов назвал противодействие исламофобии и притеснению традиционных религиозных объединений. Кроме того, он призвал уделять больше внимания взаимодействию в сфере образования, включая религиозное.

Хуснуллин: «Стратегическое партнерство приобретает особую значимость»

Приветствие участникам встречи направил Президент России Владимир Путин. Зачитал его вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Путин отметил, что ислам является одной из традиционных религий России, а миллионы мусульман вносят вклад в развитие экономики, науки, культуры и социальной сферы страны.

«Мы стремимся углублять дружеские отношения со всеми исламскими государствами», – говорится в обращении главы государства.

Президент также подчеркнул, что Россия реализует совместные проекты с исламскими странами в энергетике, промышленности, IT, строительстве, сельском хозяйстве, финансах, образовании и туризме.

После оглашения телеграммы Хуснуллин также заявил, что заседание проходит в условиях беспрецедентного давления на Россию со стороны коллективного Запада и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В таких условиях стратегическое партнерство России с мусульманскими странами приобретает особую значимость», – сказал он.

По словам вице-премьера, Группа стратегического видения должна оставаться площадкой для координации усилий и поиска путей к миру.

Моратинос: «Сотрудничество России и исламского мира строится на взаимном уважении»

Работу ГСВ высоко оценил высокий представитель Генерального секретаря ООН в Альянсе цивилизаций, специальный посланник Генерального секретаря ООН по борьбе с исламофобией Мигель Моратинос.

«Системная работа между Россией и исламскими миром показывает, чего можно достигнуть, когда сотрудничество основано на взаимном уважении и общих ценностях», – заявил он.

Моратинос также отдельно поблагодарил Рустама Минниханова, отметив, что под его руководством Группа стратегического видения становится все более масштабной и вовлекает в диалог новых партнеров.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров заявил, что Казань давно является площадкой, где встречаются представители разных культур и религий.

Он также отметил, что более 80% жителей ПФО оценивают ситуацию с межконфессиональными и межнациональными отношениями как стабильную.

По словам Комарова, с 2022 года количество попыток разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов через зарубежные информационные ресурсы выросло более чем в пять раз.

Представители Крыма попросили страны ОИС признать присоединение полуострова к России

Неожиданным стало выступление заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ Георгия Мурадова. Он обратился к странам ОИС с просьбой признать присоединение Крыма к России.

«Мы уже много раз обращались к руководству дружественной, доброй организации исламского сотрудничества с тем, чтобы признали наше право на национальное самоопределение», – заявил Мурадов.

По его словам, после присоединения Крыма к России на полуострове произошли серьезные изменения: были вложены средства в инфраструктуру и прекращены «гонения малых народов».

Еще одним аргументом он назвал отсутствие смены людей на многих руководящих должностях.