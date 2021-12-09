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Ру Тат
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Общество
9 декабря 2021  13:41
Арсений Каримов

Сария Сабурская: Важно, чтобы молодежь верила, что можно победить коррупцию

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Очень важно вовлекать молодежь в антикоррупционную работу, чтобы она верила, что можно победить это явление. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Важно вовлекать молодежь в антикоррупционную деятельность. Сегодня отмечается международный день борьбы с коррупцией. Я отметила это на своей странице в социальной сети, и одна из пользовательниц написала, что не верит в то, что ее можно победить. И вот, чтобы она в это поверила, нужно, чтобы мы все в этом участвовали», — сказала Сабурская.

Напомним, что сегодня в Казани стартовал Всероссийский молодежный гражданский форум, на котором молодые активисты из четырех регионов России обсудят противодействие коррупции и развитие гражданского общества.

#сария сабурская #антикоррупционная политика
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