В Казани молодые активисты из четырех регионов РФ обсудят противодействие коррупции

В казанском IT-парке стартовал VIII Всероссийский молодежный гражданский форум, на котором активисты из Татарстана, Мурманской, Воронежской и Ульяновской областей обсудят меры по противодействию коррупции. Стартовало мероприятие с пленарного заседания, участие в котором принял заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«На сегодняшний день многие молодые люди уже имеют непосредственное отношение к власти, а через какое-то время вся власть будет в руках у нынешней молодежи. Именно они будут управлять государством. Если каждый из них уже сегодня определит для себя, что коррупция — это не для него, то когда он станет руководителем, вокруг него образуется зона, свободная от коррупционных проявлений», — сказал спикер.

Он добавил, что эту тему необходимо широко тиражировать среди молодежи. Особое внимание Камалтынов уделил тому, что нужно работать не только с активистами, но и с остальными молодыми людьми.

Символично, что форум проходит именно 9 декабря, в международный день борьбы с коррупцией, отметил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Сегодня, в международный день борьбы с коррупцией, мы проводим форум, посвященный изучению молодежных инициатив в сфере противодействия коррупции. К сожалению, по статистике этого года мы видим, что количество нарушений растет. Когда мы говорим о формировании нового поколения, которое не приемлет любые коррупционные проявления, такие форумы очень актуальны», — заявил Рахимов.

Он подчеркнул, что основная цель такого форума — не столько противодействие коррупции, сколько ее профилактика. На мероприятии поднимут много различных тем, связанных с молодежью и борьбой с коррупцией.

Также одной из главных тем станет развитие гражданского общества. В частности, стартовали дебаты, посвященные роли в этом СМИ и социальных.

«Форум впервые проходит именно под названием „Гражданский молодежный форум“. Ранее он был посвящен именно антикоррупции. Планируя его содержание, мы пришли к тому, что тему борьбы правильно трансформировать в профилактику. Это соответствует уровню зрелости гражданского общества, которое не приветствует негативные явления, связанные с нарушением прав человека, препятствием развитию или социальным лифтам», — сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Кроме того, на форуме будет проведена лаборатория молодежных антикоррупционных проектов, где представители студенческих антикоррупционных комиссий Республики Татарстан и молодёжные помощники глав районов и городских округов РТ по противодействию коррупции презентуют свои проекты. Лучшие инициативы получат гранты от 20 до 40 тыс. рублей.

На протяжении всего форума будет организована выставка проектов, где будет возможность познакомиться с идеями, созданными в рамках проектной лаборатории. А завершится форум тематическим квизом.

Итогом форума станет выработка механизмов и инструментов повышения эффективности работы гражданских сообществ, построение диалога между молодежью и властью, а также формирование нового поколения, которое не приемлет коррупцию как социальное явление.