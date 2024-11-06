Сария Сабурская: Конституция объединяет все народы и конфессии, проживающие в РТ

Сария Сабурская

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конституция – это не просто документ, а прочная база, на которой строится наше общество, где каждый человек имеет право на уважение, свободу и справедливость. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Конституция стала важным шагом на пути к укреплению прав и свобод граждан, заложив основы для стабильного и гармоничного развития региона. Наша республика во многом является примером: в социально-экономическом развитии, в уровне жизни населения, в тесном контакте властей с жителями, что было бы невозможным без твердого фундамента, который заложила Конституция РТ», – сказала Сабурская.



Омбудсмен отметила, что Основной закон объединяет все народы и конфессии, проживающие в Татарстане.

«Невозможно не отметить полиэтничность и многоконфессиональность Татарстана. Духовно-нравственные традиции, гуманизм, дружба, взаимовыручка и поддержка татарского, русского и других братских народов, веками проживающих на нашей древней земле, являются ценнейшими и важнейшими столпами нашего общества», – добавила она.



Татарстан – это субъект Российской Федерации, который чтит, хранит и оберегает основы государственного устройства, верховенство закона и приверженность правам человека, заключила Сабурская.

Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции РТ. Основной закон был принят 6 ноября 1992 года. О том, как принимался Основной закон РТ, и что он дал региону читайте в материале «В основе современных успехов Татарстана – Конституция республики».