Сария Сабурская: Иностранных экспертов впечатлило в РТ отношение к избирателям-инвалидам

Фото: Рамиль Гали

Иностранные эксперты обратили внимание на доступность избирательных участков Татарстана для инвалидов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на форуме избирателей «Мой голос».

«Вчера я работала с иностранными экспертами из Германии, Сирии и Мавритании. Они особое внимание обратили на доступность для инвалидов избирательных участков. Эксперт из Германии сказал, что его очень впечатлило внимательное отношение к избирателям-инвалидам, а еще удивила высокая явка», — рассказала омбудсмен РТ.

По словам Сабурской, в последние годы в Татарстане проводилась большая работа по созданию доступной среды на избирательных участках для инвалидов. В частности, участки переводили со вторых и третьих этажей на первые, устанавливали пандусы и свободно раскрывающиеся двери.

«Все эти вопросы связаны с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, — отметила она. — На сегодня еще остались участки, где нужно создать условия для таких избирателей. Это наша работа на предстоящие годы. Но самое главное, что есть понимание у органов власти, территориальных участковых избирательных комиссий, насколько важно обеспечить доступную среду на участках».

Сабурская также подчеркнула, что в дни голосования работает горячая линия уполномоченного по правам человека в Татарстане. «Мы уже получили около 60 звонков. В основном они носят разъяснительный характер», — заметила она.

Выборы в Государственную Думу России VIII созыва проходят три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.