«Иностранных экспертов заинтересовало, почему избирательные урны у нас прозрачные?»

В Татарстане второй день идет голосование за будущих депутатов Госдумы РФ. Вместе с представителями партий и гражданского общества ход голосования могут оценить и иностранцы. Как они оценили организацию российских выборов в условиях пандемии, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

За ходом выборов в Татарстане несколько дней наблюдают эксперты из других стран

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сравнительный анализ организации выборов в разных странах всегда важен»

Делегация иностранных экспертов, работающая в республике уже несколько дней, сегодня посетила избирательный участок №455, расположенный в казанской школе №181. Здесь зарубежных гостей встретила председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

Вместе с коллегами из Сирии, Германии и других стран она осмотрела избирательный участок. Гости обратили внимание на эффективную систему видеонаблюдения участка, соблюдение жестких антикоронавирусных мер (специальная разметка, маски, одноразовые ручки и санитайзеры), а также пообщались с присутствующими на площадке наблюдателями.

Зиля Валеева вместе с коллегами из Сирии, Германии и других стран осмотрела избирательный участок в казанской школе №181 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы плотно работаем с нашими гостями уже второй день. Вчера состоялся достаточно насыщенный, плодотворный обмен опытом – сравнительный анализ того, как работает избирательная система в разных странах всегда очень важна. Мы интересуемся друг у друга о законодательстве, организационных моментах и других деталях выборного процесса», - отметила Зиля Валеева.

Она подчеркнула, что из небольших деталей складывается общая картина о проходящем голосовании, поэтому каждая из них достойна внимания.

«Одного из наших гостей очень заинтересовал момент с избирательными урнами – почему они прозрачные? Мы пояснили, что приоритет организации наших выборов – это прозрачность» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Например, одного из наших гостей очень заинтересовал момент с избирательными урнами – почему они прозрачные? Мы пояснили, что приоритет организации наших выборов – это прозрачность. В ответ они рассказали о том, что в их стране обычно не видно бюллетеней внутри ящиков. Много деталей и сравнений, это позволяет за дни выборов узнать много нового об электоральных системах друг друга», - резюмировала Зиля Валеева.

Она добавила - по итогам первого дня голосования иностранных коллег очень впечатлила доступность голосования для маломобильных групп населения.

Представитель Сирии: «Это одно из лучших решений, которые я когда-либо видел»

Председателя татарстанской Общественной палаты дополнил экс-депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики Махмуд Альхасан. Имея значительный опыт работы в парламенте своей страны, он отметил высокий уровень организации выборов в России и Татарстане.

Махмуд Альхасан: «Что касается созданных антиковидных мер на участках голосования, это одно из лучших решений, которое я когда-либо видел» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Выборы – это всегда большое событие в жизни страны. Что касается созданных антиковидных мер на участках голосования, это одно из лучших решений, которое я когда-либо видел», - отметил сирийский эксперт.

По словам господина Альхасана, особое впечатление на него произвела высокая социальная адаптивность выборного процесса – отдать свой голос могут даже те граждане, которые в силу здоровья не могут прийти на участок.

«Больше всего мне понравилась та забота, которую здесь проявляют о пожилых и больных людях, инвалидах, которые самостоятельно просто не могут прийти на выборы. Их посещают сотрудники избирательных комиссий. Такой подход – это большое достижение», - сказал Махмуд Альхасан.

Эксперты из Германии: «Трехдневное голосование - это очень хорошая идея»

Высокий уровень организации думских выборов в Татарстане также отметил эксперт из Германии - депутат Ландтага Баварии Ульрих Сингер.

«Все организовано прозрачно, на хорошем уровне. В целом впечатления положительные, никаких проблем на осмотренных участках мы не наблюдали», - отметил господин Сингер.

Ульрих Сингер: «Многодневное голосование – это хороший путь для расширения участия граждан» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Отдельно депутат баварского ландтага остановился на принципе многодневного голосования, который был внедрен в России с прошлого года из-за ситуации с пандемией.

«На мой взгляд, в нынешних условиях, это очень хорошая идея. Сейчас она связана с пандемией, но возможно, будет удобна для избирателей и по ее окончании. Наши страны являются демократическими государствами, поэтому все мы заинтересованы привлечь к участию в голосовании как можно большего числа избирателей, и многодневное голосование – это хороший путь для расширения участия граждан», - пояснил Ульрих Сингер.

«Каждая страна развивается с учетом своей истории и культуры, это нужно учитывать»

Журналисты также пообщались с еще одним представителем немецких экспертов Кристианом Хенкелем. Он заявил, что в последние годы отношения между Европой и Россией находятся не в лучшей форме. По его словам, это происходит в том числе из-за беспочвенных заявлений западных стран о проблемах с демократией в РФ.

Кристиан Хенкель: «Прежде чем осуждать кого-то, мы сначала должны добиться улучшений в своей собственной стране – а в Германии все далеко не идеально» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам Хенкеля, прежде чем делать упреки в сторону России, многим европейским странам следует убрать перекосы в собственных политических системах, которые далеки от идеала.

«Находясь здесь <…>, я имею возможность объективно оценить реальную избирательную систему России, этим я и занимаюсь. Политическая система каждой страны развивается с учетом своей истории и культуры, и это нужно учитывать. <…> Прежде чем осуждать кого-то, мы сначала должны добиться улучшений в своей собственной стране – а в Германии все далеко не идеально», - поделился мнением господин Хенкель.

Секретарь ЦИК Казахстана: в Татарстане выборы проходят в доброжелательных условиях

Выборы в Татарстане проходят в доброжелательной обстановке. Таким наблюдением на форуме избирателей «Мой голос» поделилась секретарь ЦИК Республики Казахстан, представитель миссии наблюдения СНГ Сабила Мустафина.

«Мы изучаем, как работают другие страны. Мы создаем условия для реализации гражданами своего конституционного права – выбирать», – рассказала спикер.

Делегация из Казахстана прилетела в РТ вчера, они уже успели посетить несколько избирательных участков, в том числе в Казанском аэропорту.

Сабила Мустафина: «Мы создаем условия для реализации гражданами своего конституционного права – выбирать» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

По словам секретаря ЦИК Казахстана, выборы в республике проходят в доброжелательных условиях. Также в Казахстане нет практики многодневного голосования, однако гостья из другой страны оценила удобство такого решения.

«Особо хочу отметить, что меры безопасности с учетом пандемии, с которой мы живем два года, соблюдается», – добавила Сабила Мустафина.

Также ее порадовало то, что наблюдают за ходом выборов чаще всего молодые татарстанцы.

Малькевич: Опыт РТ по работе на выборах блогеров-наблюдателей использовали другие регионы

Опыт Татарстана по работе на выборах блогеров-наблюдателей востребован на федеральном уровне. Об этом заявил на форуме избирателей «Мой голос» первый зампредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Я рад, что позитивный опыт Татарстана сейчас востребован на федеральном уровне. Это те самые блогеры-наблюдатели, о которых мы много говорили и по итогам прошлого года рекомендовали большинству российских регионов взять это на вооружение. Видим, что получается», – сказал Малькевич.

Малькевич отметил, что на выборах этого года блогеры-наблюдатели появились в Санкт-Петербурге, а также в нескольких других регионах. «То есть эта практика взята на вооружение», – подчеркнул Александр Малькевич.

Александр Малькевич отметил, что лучшие практики, появившиеся в Татарстане, «расходятся по стране, что важно и значимо». Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Представитель Общественной палаты России добавил, что лучшие практики, появившиеся в Татарстане, «расходятся по стране, что важно и значимо».

«Это значит, что все у нас в прошлом году получилось», – заключил Малькевич.

Эксперт также подчеркнул, что открытость избирательной системы Татарстана позволила минимизировать проблему фейков в период проведения избирательной кампании.

«Блестящая работа слаженной команды Общественной палаты, ЦИК и журналистов в республике позволили, на мой взгляд, минимизировать, даже искоренить проблему фейков, которая всегда преследует выборы. Сегодня в ситуационном центре Общественной палаты в Москве был большой брифинг — разбор полетов. И не то что в красной зоне, в желтой зоне нет республики именно по части такого рода угроз», — поделился своим видением ситуации общественник.

«Блестящая работа слаженной команды Общественной палаты, ЦИК и журналистов в республике позволили минимизировать, даже искоренить проблему фейков» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Выборы в Госдуму РФ VIII созыва проходят три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.