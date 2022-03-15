Шарипзянов отреагировал на решение Квартальнова не жать руки игрокам «Авангарда»
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал решение главного тренера «Ак Барса» не жать руки хоккеистам омской команды после завершения серии первого раунда плей-офф.
«Действия Квартальнова не хотел бы комментировать. Это его решение. Я бы так никогда не поступил. Нужно уметь проигрывать и уважать соперника после поражения. И это всё, наверное, что я могу сказать после такого. Мы выиграли – это самое важное, идем дальше, впереди второй раунд», — цитирует хоккеиста Metaratings.
Также Шарипзянов поделился эмоциями от игры с казанским клубом. Напомним, что хоккеист родился в Татарстане.
«Получилась немного особенная серия из-за того, что "Ак Барс" представляет родной Татарстан. Поэтому всегда есть желание их обыграть, тем более когда тебя поддерживают на трибунах в Казани родные и близкие. Родители и друзья всегда за меня болеют, что очень приятно, это добавляет эмоций, поэтому ещё больше хочется побеждать», — сказал он.
Напомним, что «Ак Барс» вылетел из первого раунда плей-офф, уступив «Авангарду» в шести матчах. Спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги трехлетней работы Квартальнова в казанской команде.