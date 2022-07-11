Ассоциация рестораторов и отельеров рассказала, как в РТ ставятся кулинарные рекорды

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала, как устанавливаются гастрономические рекорды и какая продукция для этого используется.

Так, на предстоящем фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе 16 июля будет установлен новый гастрономический рекорд Татарстана — повара приготовят гигантскую яичницу из 8 тыс. яиц с секретным ингредиентом. Регистрация рекорда пройдет при участии шеф-поваров казанских ресторанов, Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан и ее директора Галины Шарафутдиновой.

«Мы приняли решение, что работаем только с локальным продуктом. И Пестречинский район для нас сегодня важен как поставщик локального продукта. Это наше сырье в первую очередь», — пояснила спикер, отметив, что на такое решение повлияли, в частности, пандемия и санкции.

Шарафутдинова напомнила о предыдущих рекордах «Скорлупина», которые фиксировала Ассоциация рестораторов и отельеров в прошлом году: это гигантский торт весом 450 кг и самовар на 200 литров.

«Самовар — это изделие, не гастрономия, но это тоже наша история, потому что татарский чай стал очень популярным. Его все любят. И пить татарский чай из самовара, сделанного руками народных умельцев на исконной земле, — это тоже гастрономия. Сегодня агротуризм сильно развивается. Мы видим огромную точку роста в потенциале районов. На площадку приезжают не начинающие повара, хотя мы им тоже очень рады, а именитые, и, казалось бы, для чего? А им очень интересно поддержать идею и показать, что они могут, а также увидеть, что там происходит. В Пестречинском районе есть замечательные повара, которые готовят по рецептам мишленовских ресторанов», — отметила директор Ассоциации рестораторов и отельеров.

Также Галина Шарафутдинова пояснила, что при установке рекорда будет использовано специальное оборудование для зрелищной демонстрации. Для всех желающих будут проведены мастер-классы по приготовлению блюда, чтобы любая хозяйка в дальнейшем смогла приготовить его дома.

Организатор фестиваля Наиля Тазиева добавила, что рекорд будет установлен на четырех огромных сковородах 2,5 на 1,5 метра и на таких же огромных мангалах. «При приготовлении яичницы с секретным ингредиентом будет использовано 100 кг угля. Будет масштабно и интересно», — сказала она, отметив, что самовар-рекордсмен также примет участие в чайных церемониях.