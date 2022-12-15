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Ру Тат
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Политика
15 декабря 2022  11:03
Надежда Гордеева

Депутат Эдуард Шарафиев поприветствовал Госсовет Татарстана из зоны спецоперации

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Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев по видеосвязи из зоны СВО поприветствовал участников 38-го заседания парламента. Он поблагодарил присутствующего на сессии Президента республики Рустама Минниханова за «всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных».

«Я рад приветствовать вас с территории специальной военной операции, где я в качестве добровольца выполняю поставленные перед нами задачи, – сказал Шарафиев. – Вместе мы сделаем все, чтобы мир на этой земле наступил как можно раньше, и мы все вместе отметили нашу общую победу».

В ответ на это видеообращение Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поблагодарил депутата, который «добровольно откликнулся, по зову сердца находится сейчас там, принимает активное участие в боевых действиях». Руководитель парламента подчеркнул, что при поддержке Рустама Минниханова, глав районов и городов средства первой необходимости доставляют татарстанцам, находящимся в опасных условиях на Донбассе.

«Хочу выразить благодарность депутатам Госсовета Альберту Мухаметшину, Алсу Набиевой, Камилю Нугаеву, Динару Бариеву, которые несколько раз побывали там. Такую высокую благородную миссию выполняют. Прошу депутатов Госсовета, всех неравнодушных граждан и далее продолжить оказывать помощь нашим землякам, мобилизованным от Татарстана, членам их семей, жителям новых субъектов России», – резюмировал Фарид Мухаметшин.

«Татар-информу» удалось пообщаться с депутатом Госсовета РТ Эдуардом Шарафиевым, который в течение нескольких недель находится в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в большом материале. 

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