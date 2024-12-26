Сапер и оператор БПЛА из Лениногорска об участии в СВО: «Я там нужнее!»

Сапер, оператор беспилотников, многодетный отец Игорь из Лениногорского района Татарстана 2 года служит в зоне СВО. Он был трижды награжден за свои заслуги на передовой.

Игорю 27 лет. После окончания школы он учился в Лениногорском политехническом колледже. Военную подготовку в 2017-2018 годах прошел в ракетных войсках стратегического назначения.

После того как была объявлена спецоперация, Игорь стал следить за новостями. Мысль о том, что и он может внести свою лепту в приближение Победы, не давала ему покоя.

Наконец, в январе 2023 года он переступил порог военкомата, чтобы в призывной комиссии узнать подробности заключения контракта. 15 апреля, уладив все домашние дела, пройдя медицинскую комиссию, военный взял курс на передовую. Уже 17 числа он зашел за «ленточку», так военные называют линию фронта.

На передовую Игоря провожали жена Наталья и трое детей. Супруга перед отправкой повязала Игорю на левое запястье браслет из красной нити и посоветовала взять позывной Шрек. Родители Игоря, Сергей и Елена, а также сестренки, Ирина и Ксения, узнали о том, что он служит в зоне СВО, узнали лишь спустя два месяца.

На передовой контрактник Игорь приступил к выполнению боевых задач в должности сапера. Военное командование оценило аналитический склад ума, ответственность и стрессоустойчивость Игоря: он был назначен оператором БПЛА, «птичек», как называют их военные. Непосредственно на линии боевого соприкосновения, на так называемом «ноле», Игорь в составе саперного батальона «Свияга» выполнял задачи командиров.

В начале СВО особую опасность представляли фосфорные снаряды, которые ВСУ начали массово применять в боях на запорожском направлении. Фосфорные снаряды — тип боеприпасов, применение которых запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители.

«Эти боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор является ядовитым — смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамма», — рассказывает военный.

В настоящее время, по словам бойца СВО, особую опасность представляют кассетные снаряды, а также дроны «Камикадзе», которые могут нести в себе взрывчатку и взрываться при столкновении с препятствиями, повреждении в воздухе или при касании земли.

Игорь был трижды ранен. В ходе штурма в августе 2023 года он получил осколочное ранение в руку. Второй раз бойца ранило в ноябре 2023-го, когда он был в составе татарстанского батальона «Алга».

«Я нес продукты на передовую. В пяти метрах от меня взорвалась противопехотная мина. Меня, к счастью, не задело. Но в тот день удача отвернулась от меня. Когда приехала машина, мы стали выгружать продукты, в это время во дворе взорвался кассетный боеприпас. Нас было пять человек, к счастью, осколочное ранение получил только я — „прилетело“ под лопатку»«, — рассказал он.

Третье ранение солдат получил в январе в этом году.

«Во время обстрела я вынужден был прыгнуть в первую попавшуюся яму. Тут я сломал правую руку», — рассказывает боец, демонстрируя ключицу, – Вот здесь у меня металлическая пластина стоит».

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении задач по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на местности Игорь год назад награжден медалью «За разминирование».

За отличные служебные показатели при исполнении воинского долга в ноябре 2023 года Игорь награжден медалью «Воинская доблесть» 3-й степени. За личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, за отличные показатели в боевой подготовке в мае 2024 года боец СВО награжден медалью Жукова.

Игорь также поблагодарил волонтеров за маскировочные сети и антидроновые шторы, которые останавливают на своем пути беспилотники.

Он отметил, что фронту нужна техника, причем вездеходы: доставка личного состава, продуктов, боеприпасов целиком и полностью зависит от наличия транспорта с высокой проходимостью в условиях отсутствия дорог.

«Для осуществления наблюдения, разведки и целевых ударов, бойцы СВО нуждаются в беспилотниках. Дроны-разведчики, предлагая уникальные тактические преимущества и повышая оперативную эффективность в различных боевых сценариях, способны сохранить многие жизни военных», — говорит боец.

Совсем скоро Игорь вернется к своим боевым братьям, чтобы продолжить свою миссию по защите Отечества.

«Я там нужнее!» — убежден военный.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой