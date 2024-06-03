«Шәп булган бу»: Минниханов оценил новый жилкомплекс в Иннополисе

Раис Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил новый жилой комплекс «Квартал Ю», созданный в Иннополисе. В своем телеграм-канале он поделился фотографиями с поездки.

«Посетили сегодня в Иннополисе технопарк в сфере высоких технологий, посмотрели производства компаний-резидентов. В Иннополисе создаются новые рабочие места и все условия для комфортной жизни! Оценили новый жилой комплекс „Квартал Ю“. Шәп булган бу! (Получилось здорово! — перевод с татарского)», — написал руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов дал старт работе крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ