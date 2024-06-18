Санврачи изъяли в РТ 136 порций салата, в котором могут быть возбудители ботулизма

Санитарные врачи Татарстана изъяли 136 порций готового салата «Лобио», в котором могут быть возбудители ботулизма. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ

«Установлен круг покупателей салата "Лобио с фасолью", это 116 человек, и проведен их телефонный обзвон на предмет активного выявления лиц с симптомами и с рекомендациями обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на сегодня остатки салата, а именно 136 штук, изъяли с точек реализации, они находятся на лабораторном исследовании.

В беседе с агентством в Управлении Роспотребнадзора уточнили, что результаты исследований будут через пять дней.

Напомним, что в РКИБ находятся 14 пациентов с ботулизмом, двое на ИВЛ.