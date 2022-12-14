Санврач: Один больной гриппом в закрытом помещении способен заразить до 70% людей

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ

В Альметьевском районе Татарстана регистрируются случаи свиного гриппа H1N1, который способен вызывать более тяжелое течение заболевания и очень заразен. Один больной гриппом в закрытом помещении способен заразить до 70% находящихся там людей.

«По многим наблюдениям и с учетом эпидситуации ожидается подъем заболеваемости гриппом в декабре 2022 года», — сообщила на пресс-конференции в Альметьевске начальник Территориального отделения Управления Роспотребнадзора по РТ в Альметьевском, Заинском, Лениногорском и Сармановском районах Ирина Хайруллина.

Самой надежной профилактикой является вакцинация от гриппа. На сегодняшний день в Альметьевском районе привито более 50% населения. В прошлом году данный показатель составлял чуть более 60%. Случаи заболевания гриппом в районе не регистрировались на протяжении трех последних лет.

Заместитель главврача по поликлинической работе Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Тамара Черемисина сообщила, что резкий подъем заболеваемости начался с 1 декабря.

«Пока мы еще не достигли пика заболеваемости, скорее всего, он придется на конец декабря. — спрогнозировала специалист. — Но уже сейчас нагрузка на поликлинику и врачей очень большая».

Черемисина также отметила, что люди «болеют целыми семьями». Вирус домой приносят дети школьного возраста, затем заболевают дошкольники, за ними — родители, бабушки и дедушки.

Отличительной особенностью гриппа является высокая температура до 40 градусов, которая может держаться до недели и изнурять больного.

«Температура очень плохо поддается снижению жаропонижающими средствами, поэтому мы призываем использовать и народные средства, и механические методы охлаждения — всё, что можно применить для снижения очень высокой температуры», — посоветовала медик.

Ранее врач перечислила симптомы свиного гриппа у детей.