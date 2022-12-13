Врач Альметьевска перечислила симптомы свиного гриппа у детей

Длительная гипертермия, которая держится очень долго и не поддается снижению обычными жаропонижающими средствами, является основным признаком заболевания гриппом у детей, сообщила заместитель главврача по поликлинической работе Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Тамара Черемисина. Также, по словам врача, заболевших детей беспокоит сильная головная боль, боль в горле, насморк, заложенность, ломота в теле, озноб, потеря аппетита.

«Грипп — инфекционное заболевание, и он быстро распространяется. По данным наших ученых, большинство вирусов в этом сезоне — это штамм H1N1 или так называемый свиной грипп», — рассказала она в прямом эфире в соцсетях.

Однако эти симптомы характерны и для других респираторных заболеваний, в том числе для коронавирусной инфекции, добавила она.

«Хочется расставить такие красные флажки, по которым родителям стоит насторожиться, — это затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, головокружение, сильная или устойчивая головная боль, потеря сознания. Все эти симптомы указывают на осложнение сезонных заболеваний. Также стоит насторожиться, если симптомы ослабевают, а спустя короткое время ребенок повторно выдает высокую температуру с усилением всех симптомов и кашля. Здесь нужно проводить более тщательное обследование», — сообщила специалист.

По данным детского стационара, в Альметьевске на сегодня зафиксировано 11 осложнений — пневмоний. Всего же на больничном листе в Альметьевском районе находится 4 тыс. детей. Подъем заболевания начался с начала декабря.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов отметил, что во всех школах и детских садах усилены входные утренние фильтры. Он призвал беречь детей и не отпускать их в болезненном состоянии в учебные учреждения.