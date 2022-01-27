Санврач Челнов: Анализы на новый омикрон-штамм направлены в НИИ «Микроб»

Подтвержденных случаев нового омикрон-штамма в Набережных Челнах пока нет. Имеющиеся анализы направлены в Саратовскую область для исследования. Об этом на пресс-конференции в Набережных Челнах сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

При этом спикер заметил, что статистика по ковиду в Автограде растет.

«Вы уже знаете российскую статистику и статистику зарубежных стран. Омикрон-штамм более заразный и он быстрее распространяется. Мы это наблюдаем по статистике крупных городов. Статистика увеличивается и у нас», — отметил Ильгизар Бариев.

«Анализы были направлены в Саратовскую область в Научно-исследовательский институт „Микроб“. Я думаю, при получении этих данных они будут озвучены оперативным штабом», — сообщил санврач.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что охват вакцинацией на челнинских предприятиях составляет от 85% до 96%.