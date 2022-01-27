Охват вакцинацией на челнинских предприятиях составляет от 85% до 96%

За неделю в Набережных Челнах было проверено 19 предприятий, охват вакцинацией на них составляет от 85% до 96%. Об этом на пресс-конференции в Набережных Челнах сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«Мы по-прежнему рекомендуем вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы уменьшить вероятность заражения и предотвратить тяжелое течение болезни», — отметил докладчик.

На сегодня в Автограде зарегистрировано 6164 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. Показатель составлет 1173,5 на 100 тыс. населения. Это ниже республиканского значения на 5,3%. Республиканский показатель составляет — 1238,5 на 100 тыс.

Под медицинским наблюдением находится 225 человек, снято 11 393 человека в связи с истечением срока меднаблюдения и выздоровления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах количество заразившихся Covid-19 выросло вдвое.