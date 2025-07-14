Диана Гурцкая выступит в роли эксперта на чемпионате «Абилимпикс» в Казани

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Народная артистка Диана Гурцкая станет главным экспертом по одной из дисциплин на чемпионате по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» в Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Участники чемпионата будут соревноваться в 15 компетенциях. Оценивать конкурсантов будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по своим направлениям. Главным экспертом в компетенции „Исполнительское мастерство (Вокал)" станет народная артистка России, общественный деятель Диана Гурцкая. Приятно будет принять ее у себя в гостях», – отметила спикер.

Напомним, в Казани с 25 по 29 июля пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс», в котором примут участие 259 ветеранов СВО из 81 региона страны.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».