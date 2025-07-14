news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 12:35

Диана Гурцкая выступит в роли эксперта на чемпионате «Абилимпикс» в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Диана Гурцкая выступит в роли эксперта на чемпионате «Абилимпикс» в Казани
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Народная артистка Диана Гурцкая станет главным экспертом по одной из дисциплин на чемпионате по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» в Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Участники чемпионата будут соревноваться в 15 компетенциях. Оценивать конкурсантов будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по своим направлениям. Главным экспертом в компетенции „Исполнительское мастерство (Вокал)" станет народная артистка России, общественный деятель Диана Гурцкая. Приятно будет принять ее у себя в гостях», – отметила спикер.

Напомним, в Казани с 25 по 29 июля пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс», в котором примут участие 259 ветеранов СВО из 81 региона страны.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

#артисты #абилимпикс #эксперты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025