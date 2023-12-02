Санникова рассказала, как турпоездки в Татарстан помогут популяризации М12

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Международной выставке-форуме «Россия» презентован туристический потенциал Татарстана. Какие направления развиваются в республике и каким образом их развитию поспособствует открытие трассы М12, на полях выставки рассказала директор по развитию комитета по туризму Казани Дарья Санникова.

Она отметила, что туристический стенд республики Visit Tatarstan находится в павильоне D. Его посетители в полной мере смогут ощутить многообразие, многокультурность и многоликость региона. Часть гостей смогут вживую оценить красоты Казани уже на новогодних праздниках — для этого среди гостей были разыграны сертификаты.

«Каждый год мы вместе с креативным советом, который работает при Комитете развития туризма Казани, придумываем новые туристические маршруты. Для нас очень важно придумывать новые туристические смыслы, идеи, которые помогли бы вернуть к нам туриста. То есть того человека, который уже один раз побывал в Казани и стал возвратным, лояльным туристом для города. Мы также разрабатываем новые проекты, чтобы повысить сервис для наших коллег, которые работают в сфере гостеприимства», — объяснила Санникова.

По ее словам, сейчас в республике активно развивается автомобильный туризм. Дополнительным импульсом для его развития может стать открытие трассы М12, причем взаимным: путешествия в Татарстан, в свою очередь, помогли бы популяризации трассы.

«Дороги, идущие из города в город, дают возможность наблюдать за прекрасными пейзажами, получать комфортный сервис в виде заправок и придорожных мотелей, — объяснила специалист. — И еще очень важно, что мы активно занимаемся созданием и развитием территорий, которые давали бы людям возможность путешествовать на автодомах с комфортом».

Еще один аргумент в пользу путешествий на автомобиле по М12 — возможность доехать до Екатеринбурга и дальше в сторону Китая. «Это дает возможность международный туризм и автомобильный активно развивать, и путешественнику получать комфортный сервис, удовольствие и впечатления», — подытожила Санникова.

Движение по всей автодороге от Москвы до Казани запустят уже в декабре. В сентябре с опережением срока был открыт участок до Арзамаса, а в ноябре — отрезок длиной 154 километра в Чувашии и Татарстане.

Ранее готовность восьмого участка М12 оценил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, о чем сообщал «Татар-информ».

Трасса М12 «Восток» строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций.