Хуснуллин: Восьмой этап трассы М12, ближайший к Казани, готов на 95%

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На 95% готов 70-километровый участок трассы М12 «Восток» до Казани, заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Строительство восьмого этапа скоростной автодороги М12 “Восток”, ближайшего к Казани, близится к завершению. Готовность участка от пересечения с трассой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали составляет 95%», - цитируют спикера в сообщении на сайте Правительства РФ.

Хуснуллин отметил, что на данный момент строители заканчивают работы на основном ходу дороги. На мосту через Волгу – самом масштабном искусственном сооружении всей трассы уже проложили асфальт, почти полностью смонтировали освещение и установили барьеры - ограждения.

Напомним, что длина моста - свыше 3,3 км. Сооружение соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы РТ. Высота моста - 37 м от воды. Отметим также, что мост стоит на 28 опорах, а общий вес металлоконструкций составляет 45 тыс. тонн.

Восьмой участок трассы М12 «Восток» планируется открыть одновременно с запуском движения дороги до Казани уже в декабре 2023 года.

Строительство трассы М12 ведётся в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Далее планируется продлить трассу до Екатеринбурга и Тюмени.

Ранее «Татар-Информ» писал про плюсы и минусы трассы М12 от Москвы до Казани. О том, что выгоднее: сэкономить время и выложить условные 6 тысяч рублей или выбрать самолет/поезд, читайте в материале.