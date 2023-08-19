Санникова рассказала, какие места в Казани обязательно должны посетить туристы

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Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в беседе с «Татар-информом» назвала топ локаций и достопримечательностей столицы Татарстана, которые стоит посетить туристам.

«Конечно, это Казанский Кремль, двор Присутственных мест, куда фестиваль „Вкусная Казань“ отправится завтра, Центр семьи „Казан“, известная у казанцев как Чаша», – перечислила она.

Кроме того, каждому туристу необходимо посетить Старо-Татарскую слободу и осмотреть спортивные объекты города.

По словам Санниковой, если в прошлом году столицу республики посетили 3,6 млн путешественников, то в 2023-м ожидается увеличение цифр.

«Загрузка отелей, ресторанов города увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом», – рассказала она, добавив, что поток туристов, который хлынул в Казань в этом году, не стал помехой для работы туроператоров и местных гостиниц и отелей.

Ранее «Татар-Информ» сообщал, что власти Татарстана направят на развитие туризма более 8,2 млрд рублей.