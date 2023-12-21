Санкт-Петербург рассказал, из каких стран ждет гостей на зимние каникулы

Помимо внутреннего потока туристов Санкт-Петербург ждет на новогодние каникулы представителей нескольких зарубежных стран. В целом за год город посетит более 9 млн туристов. Об этом сообщила журналистам в ходе гастротура по северной столице России заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«У нас очень развит внутренний туризм. Петербург — один из тех городов, который в числе первых восстановил туристский поток. В этом году ждем около 9 млн туристов. В 2019 году у нас была половина иностранцев, половина россиян. На предстоящие новогодние праздники в основном ожидаются внутренние туристы — из Московской области, Краснодарского края, представители других регионов России», — сказала чиновница, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Спикер добавила, что после восстановления электронной визы с 1 августа 2023 года можно отследить небольшой поток европейцев.

«Понятно, что это будет небольшой поток, но всё равно мы ожидаем хотя бы какое-то количество европейский туристов. К нам ездят туристы из [Объединенных Арабских] Эмиратов, Ирана, Саудовской Аравии. Мы предполагаем, что новогодняя история будет с присутствием иностранцев. Бум туристов ожидаем к лету», — подчеркнула Гвичия.

По данным спикера, прогнозируемая загрузка средств размещения на предстоящие праздники составит более 15% по сравнению с предыдущим годом. Некоторые отели сообщают о загрузке до 80–90%. И это хороший показатель — с учетом высокой внутренней конкуренции, уверена Гвичия.

«Сохранить высокую загрузку для отелей — очень хороший показатель, потому что сейчас есть из чего выбирать. Если раньше ехали только в Москву, Питер и Казань, то сейчас появились новые региональные продукты, которые позволяют путешествовать не только по „Золотому кольцу России“, как это было раньше принято на Новый год», —заметила зампредседателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В то же время сами жители города на Неве на выходные и праздники стараются по возможности путешествовать и уезжают за пределы Петербурга.

Как уточнили «Татар-информу» в Комитете по развитию туризма Петербурга, в 2019 году, до начала пандемии коронавируса, город посетили более 10,4 млн туристов. С 2021 года немного подрос турпоток из зарубежных стран. В топ-5 стран прибытия иностранцев по итогам девяти месяцев этого года вошли КНР, Иран, Турция, Индия и ОАЭ.

Гастрономический пресс-тур для представителей СМИ России организовал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга накануне Нового года. В городе насчитывается более 8 тыс. заведений общепита. Журналисты побывали в лучших из них и посетили объекты новой туристической географии. Подробнее об этом «Татар-информ» расскажет в своем январском обзоре.