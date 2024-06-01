Минниханов наградил победителей «Эковесны» среди семей и муниципалитетов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Итоги конкурса «Эковесна» среди муниципальных образований Татарстана и проживающих в республике семей подвели сегодня на совещании в Доме Правительства РТ. Награды победителям вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами региона. Помимо Рустама Минниханова, в нем приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал об итогах конкурса «Эковесна», прошедшего в рамках санитарно-экологического двухмесячника. На этот раз каждая неделя восьминедельного марафона была посвящена отдельной теме. В общей сложности на конкурс поступило 1200 заявок.

Докладчик обратил внимание на татарстанцев, которых можно назвать «героями в деле охраны окружающей среды». В качестве примера он упомянул учеников школы №3 Мензелинска. Учащиеся провели 150 мероприятий: они убирали территорию, сажали деревья, помогали приютам для бездомных животных.

Вспомнил Шадриков и об учениках Муслюмовской гимназии, которые организовали и провели 100 экологических акций и мероприятий, в том числе — уборку мусора на берегах водоемов, посадку деревьев, сбор макулатуры.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В этом году татарстанскую „Эковесну“ встречали и в Луганской народной республике. Родители учеников челнинской школы высадили татарстанские березы у памятника погибшим танкистам в Луганске», — добавил министр экологии РТ.

Затем состоялось награждение части победителей конкурса «Эковесна». В номинации «Экосемья» лучшей оказалась признана семья Ханнановых из Сармановского района. Семья Шарифуллиных из Менделеевского района стала второй, а семья Мачихиных из того же Менделеевского района — третьей.

Среди муниципалитетов, центром которых является поселок или село, первое место досталось Высокогорскому району. На втором месте разместился Сабинский район, а на третьем — Апастовский.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Среди муниципалитетов, центром которых является город, первым стал Кукморский район. Второе место занял Альметьевский район, а третье — Менделеевский.

Среди городских округов лучшим признана Казань. Набережные Челны разместились на второй позиции.

Победители в остальных номинациях конкурса «Эковесна» по традиции будут названы на церемонии награждения, которая состоится в середине июня.