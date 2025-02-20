Доходы санаториев Татарстана выросли на 20% за год

За прошлый год доходы санаторно-курортных учреждений Татарстана достигли 5,8 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом «Татар-информу» сообщили в Ассоциации санаторно-курортных учреждений РТ.

«Рост доходов позволяет учреждениям проводить реновацию номерного фонда, закупать медицинское оборудование, заниматься благоустройством территории, повышать заработную плату сотрудникам. Также увеличиваются налоговые отчисления в бюджет», – отметили в ассоциации.

По итогам прошлого года доходы санаторно-курортных учреждений в целом по России выросли на 18% до 220 млрд рублей.