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Общество 20 февраля 2025 11:40

Доходы санаториев Татарстана выросли на 20% за год

За прошлый год доходы санаторно-курортных учреждений Татарстана достигли 5,8 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом «Татар-информу» сообщили в Ассоциации санаторно-курортных учреждений РТ.

«Рост доходов позволяет учреждениям проводить реновацию номерного фонда, закупать медицинское оборудование, заниматься благоустройством территории, повышать заработную плату сотрудникам. Также увеличиваются налоговые отчисления в бюджет», – отметили в ассоциации.

По итогам прошлого года доходы санаторно-курортных учреждений в целом по России выросли на 18% до 220 млрд рублей.

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#санатории татарстана #доходы бюджета #налоги
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