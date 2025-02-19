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Общество 19 февраля 2025 12:40

Спрос на раннее бронирование санаториев Татарстана вырос на 22%

С начала года спрос на раннее бронирование санаториев Татарстана вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Татар-информу» сообщил в ассоциации «Санатории Татарстана».

«Мы наблюдаем высокий рост бронирования во всех санаториях Татарстана. Наиболее популярный по длительности отдых на 7-8 и 10-12 дней. Есть гости и из других регионов. Эта свидетельствует о повышении интереса туристов к Татарстану, как месту для отдыха, лечения и оздоровления», – отметили в ассоциации.

Отдых в здравницах республики популярен не только у местных жителей. В Татарстан приезжают жители Москвы и Московской области, а также из соседних регионов – Башкортостана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей.

Кроме того, в минувшем году почти до 1,6 млн увеличилось число ночей, которые гости провели в санаториях республики. Этот показатель на 18 тысяч больше, чем в 2023 году. Ожидается, что данный тренд продолжится и в этом году, считают в ассоциации.

#санатории татарстана #летний отдых #туристы
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