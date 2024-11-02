Санатории по аналогии с отелями начнут платить туристический налог с 2025 года

Санатории вошли в реестр классифицированных средств размещения, поэтому по аналогии с отелями будут платить туристический налог с 1 января 2025 года. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

«Госдума приняла поправку о том, что санаторно-курортные организации априори считаются включенными в реестр средств размещения. И значит турналог на них распространяется автоматически. Как уточняется, налогоплательщики, оказывающие такие услуги, подлежат обложению турналогом по минимальной установленной ставке в 100 рублей», – сообщает союз отрасли.

На этой неделе стало известно, что туристы Казани, останавливающиеся в классифицированных средствах размещения, будут платить туристический налог с 1 января 2025 года. Сначала он будет составлять с 1% от стоимости проживания в гостиницах (но не менее 100 рублей). Затем будет увеличиваться на 1 процентный пункт ежегодно вплоть до 5% в 2029 году.

Подробнее о новом налоге, который с 2025 года заменит курортный сбор, и в каких регионах и городах России он появится, – в материале «Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?».