Санаторий для двоих: в «Татмедиа» вручили призы участникам лотереи среди подписчиков

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

В здании АО «Татмедиа» сегодня прошла церемония награждения победителей розыгрыша среди подписчиков изданий холдинга на первые шесть месяцев 2024 года. Призы счастливчикам вручил генеральный директор АО «Татамедиа» Шамиль Садыков. Всего, напомним, разыграно было 17 призов, в том числе путевка в санаторий «Ижминводы» на два лица в любое желаемое победителем время.

«Стало большой, хорошей традицией, что каждые полгода мы проводим розыгрыш призов за подписку на издания “Татмедиа”. Огромное количество людей присылают свои анкеты. Представьте себе: только сегодня тираж изданий “Татмедиа” составляет более 200 тысяч экземпляров – несмотря на сложности с доставкой, несмотря на то, что в некоторых деревнях нет почтальонов. Мы смогли за счет альтернативной доставки, за счет розничных продаж сохранить уровень тиража в 200 тысяч экземпляров», – подчеркнул Садыков, предваряя награждение.

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Первыми призы получили несколько подписчиков журнала «Сөембикә» («Сююмбике» – пер. с тат.). Издание провело среди них обособленный розыгрыш. Сертификат на 3 тысячи рублей от сети магазинов товаров для дома получил житель Казани Вадут Хуснетдинов. Алсу Юнусова из Сабинского района и Альфия Кашапова из Казани – сертификаты на 3 тысячи рублей от интернет-магазина посуды и товаров для дома.

В общей акции «Путевка в санаторий, телевизор и другие призы за подписку!» приняли участие 452 подписчика разных изданий «Татмедиа». Причем, особо подчеркнули организаторы, не только из Татарстана, но и Башкортостана, Самарской, Нижегородской областей. Помимо путевки в санаторий, разыграны 8 февраля с помощью лотерейного барабана были один телевизор и один вертикальный пылесос, по две электромясорубки, хлебопечи, термопота и шуруповерта, а также три утюга и три тонометра.

Главный приз достался Айдару Закиеву. Получать приз за него пришла супруга Гульшат: сам подписчик-победитель из Балтасинского района Татарстана сейчас находится по контракту в зоне СВО.

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

«Мы уже много лет выписываем по 9-10 республиканских газет и журналов. Но в розыгрыше приняли участие впервые: я увидела на странице одного из изданий объявление об этой акции и отправила заявку. Я очень люблю читать, хотя по роду деятельности я бухгалтер. Причем я читаю на татарском языке, а муж читает на русском – поэтому в нашей подписке и русскоязычные, и татароязычные газеты и журналы», – рассказала «Татар-информу» Гульшат Закиева.

Когда именно воспользоваться выигранной путевкой в санаторий, супруга пока не решила. Дома будут держать совет: дождаться мужа в отпуск со службы или ехать, например, с дочерью.

«Этот год для нас непростой, юбилейный – нам исполняется 100 лет. В 1924 году санаторий “Ижминводы” принял первых гостей. В нашем санатории отдыхают гости из 43 субъектов страны. У нас можно не только полечиться, но и почитать газеты и журналы “Татмедиа”. Приезжайте в любой момент, мы сделаем всё, чтобы это прошло для вас с минимальными потерями. Вам выдержки, стойкости. Мы ждём вас и членов вашей семьи в любое удобное время, в которое вы захотите, чтобы поправить здоровье», – сказал, вручая главный приз акции за подписку – путевку на два лица в санаторий «Ижминводы» – замдиректора здравницы Константин Макаров.

Стать участником розыгрыша призов среди подписчиков, напомним, мог каждый, оформивший подписку на два и более издания АО «Татмедиа». Рекордсменом-подписчиком, к слову, стала Аниса Ганиятова из Сабинского района Татарстана. Она подписалась сразу на 14 изданий, среди которых как газеты и журналы АО «Татмедиа», так и частные издания. А самой старшей участницей акции стала 96-летняя Мария Иванова из Чистополя.

Тонометры Шамиль Садыков вручил Ляйле Бахтияровой из Казани, Эдуарду Шакирову из Атнинского района и Рашиде Яруллиной из Высокогорского.

Одной из двух подписчиков, которым по результатам розыгрыша достался электрический шуруповерт, стала Венера Хусаинова. В прошлом году, отметили организаторы розыгрыша, она же, участвуя в акции, выиграла электромясорубку. В этом году электромясорубки выиграли Насима Давлетшина из Нижнекамского района и Равиля Мухаметзянова из Дрожжановского, призы за них получили родственники.

Обладателем вертикального пылесоса по итогам лотереи стал Петр Макаров из Тюлячинского района. Мужчина получать приз в Казань приехал вместе с супругой и до церемонии награждения успел прогуляться с ней по основным достопримечательностям в центре столицы Татарстана.

Подписчики, выигравшие утюги, термопоты, хлебопечи и LED-телевизор, присутствовать на вручении не смогли, но обязательно получат свои призы, заверили в «Татмедиа».