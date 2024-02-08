Санаторий, хлебопечи, утюги: «Татмедиа» разыграла 17 призов для подписчиков СМИ холдинга

В «Татмедиа» прошел розыгрыш призов среди подписчиков изданий холдинга на первые шесть месяцев 2024 года. Участниками акции «Путевка в санаторий, телевизор и другие призы за подписку!» стали 452 читателя, причем не только из Татарстана, но и Башкортостана, Самарской, Нижегородской областей. Главный приз достался подписчику из Балтасинского района.

Всего было разыграно 17 призов: одна путевка в санаторий «Ижминводы» на два лица, один телевизор и один вертикальный пылесос, по две электромясорубки, хлебопечи, термопота и шуруповерта, а также три утюга и три тонометра.

Стать участником розыгрыша мог каждый, кто оформил подписку на два и более издания АО «Татмедиа». Рекордсменом-подписчиком, к слову, стала Аниса Ганиятова из Сабинского района Татарстана. Она подписалась сразу на 14 изданий, среди которых как газеты и журналы АО «Татмедиа», так и частные издания. А самой старшей участницей акции стала 96-летняя Мария Иванова из Чистополя.

За проведением розыгрыша наблюдала комиссия: главный редактор журнала «Безнең мирас» («Наше наследие» — пер. с тат.) Лябиб Лерон, главный редактор журнала «Сөембикә» («Сююмбике») Лариса Маликова, главный редактор детских журналов «Салават күпере» («Радуга» — пер. с тат.) и «Сабантуй» Зиля Файзуллина и менеджер по продажам газеты «Шаһри Казан» («Город Казань» — пер. с тат.) Фарит Нурмухаметов.

Тонометры по результатам розыгрыша достались Ляйле Бахтияровой из Казани, Эдуарду Шакирову из Атнинского района и Рашиде Яруллиной из Высокогорского.

Утюги будут вручены Лаззату Хайдарову из Казани, Альфие Ишморатовой из Сабинского района и Флере Гинатуллиной из Лаишевского района. Обладателями термопотов стали Фидания Гарипова из Набережных Челнов и Валентина Гаврилова из Нурлатского района.

Хлебопечки выиграли Нина Посредникова из Аксубаевского района и Гузель Хайруллина из Нижнекамского. Электрический шуруповерт получат Виктор Толстов из Алькеевского района и Венера Хусаинова из Балтасинского. Электромясорубки достались Насиме Давлетшиной из Нижнекамского района и Равиле Мухаметзяновой из Дрожжановского.

Вертикальный пылесос выиграл Петр Макаров из Тюлячинского района. LED-телевизор отправится в Мензелинский район к Г. Хамматовой.

Главный приз, путевка на два лица в санаторий «Ижминводы», достался подписчику из Балтасинского района Айдару Закиеву.

Награждение победителей розыгрыша пройдет также в здании «Татмедиа» на Декабристов, 2. Церемония состоится 13 февраля.