Самым «молодым» участникам Великой Отечественной войны в Челнах – 98 лет

В Набережных Челнах проживает 428 ветеранов Великой Отечественной войны. О подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне доложил замруководителя исполкома Винер Харисов. По последним данным, самым «молодым» участникам Великой Отечественной войны в этом году исполняется 98 лет, а самым «возрастным» инвалидам войны в феврале и марте 2025 года исполнилось по 100 лет.

За год количество ветеранов уменьшилось на 187 человек.

«С каждым годом все меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной войны, а тех, кто непосредственно принимал участие в сражениях, почти не осталось. За год количество ветеранов уменьшилось на 187 человек – с 615 до 428. Самым «молодым» участникам воны (4 человека) в 2025 году исполняется 98 лет. Самым «возрастным» инвалидам ВОВ (2 человека) в феврале и марте 2025 года исполнилось по 100 лет. Среди участников и инвалидов войны – 2 женщины», – рассказал докладчик.

От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в город поступят поздравительные открытки и подарочные продуктовые наборы для ветеранов. От мэра города Наиля Магдеева – более 2,5 тыс. подарочных наборов для семей участников специальной военной операции. Кроме того, запланированы чествования ветеранов в Госпитале для ветеранов войн, Пансионате для ветеранов труда и реабилитационном центре «Изгелек».

Винер Харисов отметил, что подписано Постановление руководителя исполкома «О проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

Стационарное лечение ветеранам войны предлагается во всех круглосуточных стационарах города, в том числе в госпитале для ветеранов войн, где для них выделены специальные палаты с улучшенными условиями. Для ветеранов, проходящих лечение дома, организованы стационары на дому с постоянным врачебным наблюдением и доставкой необходимых препаратов.

В этом юбилейном году город также уделяет особое внимание оформлению. Арт-объекты будут не только играть декоративную роль, но и передавать глубокий смысл праздника. В Набережных Челнах разработан художественный эскиз оформления городских пространств, устанавливаются баннеры, а на медиаэкранах с января отображаются фотопортреты действующих участников СВО и участников Великой Отечественной войны.

Торжественную атмосферу создадут украшения магазинов, офисов, транспорта с размещением вывесок и баннеров, символизирующих 80-летие Победы.

Кроме того, в преддверии праздника пройдут субботники на мемориалах и памятниках. Участие в них примут волонтеры, тимуровские отряды и участники «Движения первых». Винер Харисов подчеркнул, что благоустройство этих священных мест – это малая часть благодарности тем, кто отдал свои жизни ради нашего мирного будущего. Во время федеральной акции «Сады памяти» в городе будет высажено около 500 деревьев.

26 апреля Набережные Челны присоединятся к международной акции «Диктант Победы», которая направлена на увековечивание памяти тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и привлечение горожан к изучению военной истории России и ее героического прошлого.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах 9 Мая запланирован праздничный салют.