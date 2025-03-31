В Челнах 9 Мая запланирован праздничный салют

В Набережных Челнах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет проведено более 300 значимых мероприятий. В этот день в городе запланирован салют. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Винер Харисов.

По информации докладчика, 9 Мая празднование начнется с участия кадетов и студентов НГПУ, когда первыми торжественными событиями станут митинг у памятника Мусе Джалилю и смена Почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать».

После этого у мемориала выступит оркестр с большим детским хором, а карабинеры продемонстрируют свои навыки. Затем начнется традиционный митинг, в котором примет участие 41 парадный расчет, включая военно-патриотическое подразделение «Каскад» Набережночелнинского политехнического колледжа, учащихся кадетских школ № 47, 49, 81, 82, победителей смотра строя и песни, студентов вузов и ссузов города, а также сотрудников прокуратуры и демобилизованных участников СВО.

«В параде также 16-й раз примет участие конная кавалерия», – отметил Винер Харисов.

Завершится парад возложением венков и цветов к мемориалу «Родина-мать».

Праздничные мероприятия продолжатся в трех районах города: в Автозаводском, Комсомольском и Центральном районах пройдет реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», а на площадках парка Победы состоятся торжественные мероприятия.

С 17 часов на майдане парка «Прибрежный» начнется театрализованная программа «На наших знаменах начертано слово «Победа!». Откроет программу тема памяти, и в исполнении детских хоров музыкальных школ и общеобразовательных учреждений прозвучат композиции, посвященные погибшим воинам.

Первая часть программы отразит атмосферу довоенного времени, начало войны, основные военные сражения, трагизм и героизм тех лет, а также радость от долгожданной Победы.

Во второй части программы будет затронута тема современных патриотов России, воспитанники кадетских школ покажут показательные выступления, а также прозвучат композиции в поддержку российских военных и специальной военной операции. В программе также будут рассказы и песни времен Великой Отечественной войны, будет приведен современный материал, посвященный защитникам Отечества.

В 18:55 состоится минута молчания в память о павших в борьбе с фашизмом. Праздничный вечер продолжится выступлениями творческих коллективов города и завершится праздничным салютом. Общее количество участников составит более 3 000 человек. В этом году предлагается дополнить мероприятия видеотрансляцией на цифровых уличных экранах.

10 мая с 18 до 20 часов у мемориала «Родина-мать» впервые пройдет концерт-реквием «Этих дней не смолкнет слава», в котором примут участие артисты и творческие коллективы города.