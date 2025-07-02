Самым медиаактивным среди членов Правительства РТ стал Владимир Леонов

Министр спорта РТ Владимир Леонов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам июня самым медиаактивным среди членов Правительства Татарстана оказался министр спорта РТ Владимир Леонов, который набрал 140 355,98 балла. Соответствующий рейтинг представил Telegram-канал «Еду в Татарстан | Статистика».

Инфографика: t.me/toptatarstan

Наибольшее внимание публики привела публикация, в которой шла речь о вырванности из контекста слов главы Минспорта РТ, касающихся названия строящегося в Казани Дворца фигурного катания. До этого он назвал «перебором» возможное присвоение спорткомплексу имени фигуристки Алины Загитовой.

На втором месте разместился министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков (его рейтинг – 115 292,74). Заметно отстал от коллег ставший третьим министр здравоохранения РТ Альмир Абашев с рейтингом, равным 35 990,28.

Инфографика: t.me/toptatarstan

В десятку наиболее медиаактивных членов Правительства республики также вошли глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина (14 475,90 балла), министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков (14 057,50), министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин (3426,20), министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин (3372,79), вице-премьер РТ Лейла Фазлеева (1655,32), вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров (756,97) и вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко (402,21).

Рейтинг составляется на основе охвата аудитории, вовлеченности и количества упоминаний за месяц.