Самым медиаактивным среди членов Правительства РТ стал Владимир Леонов
По итогам июня самым медиаактивным среди членов Правительства Татарстана оказался министр спорта РТ Владимир Леонов, который набрал 140 355,98 балла. Соответствующий рейтинг представил Telegram-канал «Еду в Татарстан | Статистика».
Наибольшее внимание публики привела публикация, в которой шла речь о вырванности из контекста слов главы Минспорта РТ, касающихся названия строящегося в Казани Дворца фигурного катания. До этого он назвал «перебором» возможное присвоение спорткомплексу имени фигуристки Алины Загитовой.
На втором месте разместился министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков (его рейтинг – 115 292,74). Заметно отстал от коллег ставший третьим министр здравоохранения РТ Альмир Абашев с рейтингом, равным 35 990,28.
В десятку наиболее медиаактивных членов Правительства республики также вошли глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина (14 475,90 балла), министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков (14 057,50), министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин (3426,20), министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин (3372,79), вице-премьер РТ Лейла Фазлеева (1655,32), вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров (756,97) и вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко (402,21).
Рейтинг составляется на основе охвата аудитории, вовлеченности и количества упоминаний за месяц.