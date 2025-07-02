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Общество 2 июля 2025 17:24

Радмир Беляев возглавил июньский рейтинг медиаактивности глав районов РТ в Telegram

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Telegram-канал «Еду в Татарстан | Статистика» опубликовал июньский рейтинг активности каналов глав районов и мэров городов республики. В топ-10 вошли руководители, чьи публикации вызвали наибольший резонанс у подписчиков.

Лидером по активности стал Радмир Беляев, руководитель исполкома Нижнекамского района РТ, чей канал набрал впечатляющие 3517,05 балла, что значительно выделяет его среди коллег.

Вторую строчку занял руководитель исполкома Лениногорского района Марат Гирфанов с рейтингом 3068,82, а третью – руководитель исполкома Бугульминского района Дамир Фаттахов с результатом 2583,75.

Инфографика: t.me/toptatarstan

Четвертое место досталось мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву, набравшему 1438,06 балла. За ним следуют главы Буинского района Ранис Камартдинов с 1371,07 балла, Елабужского района Рустем Нуриев с 1302,94 и Зеленодольского района Михаил Афанасьев с 1293,56.

В топ-10 также вошли главы Высокогорского района Равиль Хисамутдинов с 1244,97 балла, Алексеевского района Сергей Демидов с 1056,49 и Нурлатского района Дамир Ишкинеев с 815,51 балла.

Оценка строится на основе охвата аудитории, вовлеченности и количества упоминаний за месяц.

#медиарейтинг
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