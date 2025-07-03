Самый жирный контракт со времен Бердыева и Грасии: как повлияет контракт Даку на «Рубин»

На днях различные источники сообщили, что Мирлинд Даку продлит контракт до 2029 года, а его зарплата составит от 2 до 3 млн евро в год, по данным различны. Заслужил ли Даку такой контракт и не создаст ли он раздор в клубе - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

У Даку будет самый «жирный» контракт со времен Бердыева и Грасии

Последние недели нападающий «Рубина» Мирлинд Даку приковывает к себе внимание со стороны фанатов не только казанской команды, но и всей России. Сначала ходили новости, что он уйдет в «Зенит». Потом сообщали о срыве переговоров с «сине-бело-голубыми» по различным причинам.

В итоге все закончилось тем, что Мирлинд с огромной долей вероятности продлит соглашение с командой из столицы Татарстана до 2029 года. И его зарплата составит от 2 до 3 млн евро в год, согласно различным источникам.

Впервые со времен первого пришествия Курбана Бердыева в «Рубине» и недолгой эпохи испанского специалиста Хави Грасии кто-то будет зарабатывать минимум два миллиона евро за сезон. Ранее такими регалиями пользовались, например, Гекдениз Карадениз, игравший в Казани с 2008 до 2018 года и получавший 2,5 млн евро. Или Алекс Сонг, зарабатывающий от 2,5 до 4 млн евро в год и, по слухам, получивший подписной бонус от казанской команды в размере 9,5 млн.

Инвестиции в команду Бердыева окупились чемпионскими регалиями и бессмертным титулом победителя «пиковой» «Барселоны». Но та команда строилась последовательно без рывков. Нашествие же «испанских конкистадоров» длилось лишь сезон и обернулось провалом.

Безусловно, если «Рубин» может позволить такие средства на содержание Даку – отлично. Но такой «жирный» контракт для албанца может сыграть злую шутку с казанским клубом.

Фото: rubin-kazan.ru

Не возникнет ли конфликт внутри «Рубина»?

Главный вопрос, возникающий по информации о зарплате Даку – как отреагирует команда? Не начнется ли у его партнеров зависть, которая перерастет в конфликты на поле и в раздевалке?

Если обратиться к зарплатам, которые получают футболисты «Рубина», то можно понять – такой сценарий возможен. Так, согласно СМИ, больше всех в «Рубине» сейчас получает Александр Ломовицкий – 988 тысяч евро. Почему форвард, фактически не нужный команде, имеет такой большой гонорар – вопрос другой, на который мы уже давали ответ. Если коротко, то приобретение времен Рустема Сайманова и Леонида Слуцкого не оправдалось, а «сбагрить» его не могли из-за высокой зарплаты и долголетнего контракта.

Как бы там не было, между окладами в «Рубине» намечается колоссальный разрыв – от 988 тыс. до 2-3 млн евро. А если говорить о лидерах, то тут разница куда крупнее. Например, согласно СМИ, Игор Вуячич получает 624 тыс., Дмитрий Кабутов – 436 тыс., Велдин Ходжа – 390 тыс.

Случаи, когда из-за зарплат случались конфликты внутри команды, имели место быть в РПЛ. К примеру, чего только стоит ситуация в «Зените» в середине 2010-х. В Северной столице воцарился раздор из-за высоких окладов Халка и Акселя Витселя. Сообщалось, что между российскими игроками и легионерами в клубе начался конфликт. А Халка с Витселем россияне вовсе бойкотировали. «Заводилой» той истории выступил капитан «Зенита» Игорь Денисов, для которого все закончилось изгнанием из питерского клуба.

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорту» подтвердил, что слишком большой контракт Даку может внести раздрай в команду.

«Сорить деньгами для Даку тоже нельзя. Потому что это вызовет перекос внутри команды. Как было в «Зените», когда из-за зарплаты Халка российские игроки возмутились», – сказал Билялетдинов.

Кстати, одной из причин, почему «Зенит» не подписал Даку, называют нежелание в Петербурге создавать конфликтную атмосферу среди игроков из-за зарплаты албанца. Будем надеяться, что если этот вопрос в итоге возникнет в «Рубине», то его смогут решить.

Фото: rubin-kazan.ru

А заслужил ли Даку такую зарплату?

К слову о «Зените». СМИ называли много причин срыва переговоров «сине-бело-голубых» с Даку. Например, политическое вмешательство, травмы Мирлинда и разногласия по финансовым вопросам. А что, если в Санкт-Петербурге посчитали, мол, албанец не заслуживает такой зарплаты?

Как сообщалось, Даку просил 3 млн евро, а ему предлагали лишь 2,2. То есть перейди Мирлинд в «Зенит» - стал бы вторым по зарплате после Луиса Энрике (4 млн). И то лишь потому, что бразильца выдернули из «Ботафого» за огромные деньги (примерно 35 млн евро) и могли заманить его лишь большим окладом. «Сине-бело-голубые» могли резонно подумать, что албанец не заслуживает получать больше, чем лидеры команды. Например, Вендел (2,5), Максим Глушенков (1,8) Лусиано Гонду (1,5) и другие.

Тогда другой вопрос: а заслужил ли Даку таких денег от «Рубина»? Да, мы принимаем во внимание тот факт, что албанец – системообразующий элемент клуба. Но подобные деньги для казанцев очень большие. Повторимся, с 2018 года никто схожих сумм не получал. Даже такие игроки, как Хван Ин Бом или Хвича Кварацхелия.

А что насчет самого Мирлинда? Вдруг албанец, надеясь на более хороший оклад в «Зените», эмоционально просядет в «Рубине»? Ринат Билялетдинов в интервью нашей редакции говорил, что успехи казанской команды в новом сезоне будут зависеть не столько от сохранения форварда, сколько от его состояния.

«Вопрос в том, в каком состоянии сохранится Даку. Если у него сорвался жирный контракт с «Зенитом», а тут ему насыпали денег недостаточно много, то он будет в психологически не лучших кондициях», – сказал Билялетдинов.

В любом случае если казанцы готовы платить столь большую сумму – значит, знают, на что идут. Лишь бы травмы не поставили крест на инвестициях. Сезон, как говорится, покажет.