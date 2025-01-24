Один из главных промахов Сайманова: чем запомнится Ломовицкий в «Рубине»

По информации СМИ, полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перейдет в «Факел» на правах аренды до конца 2025 года. Игрок приезжал в Казань еще при Леониде Слуцком и Рустеме Сайманове как талантливый игрок, но его переход в итоге оказался провальным. Чем запомнился футболист в «Рубине» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckhimki.com

Ломовицкий обладал потенциалом

Александр Ломовицкий присоединился к «Рубину» в 2021 году. К этому моменту он имел опыт выступлений в «Спартаке», тульском «Арсенале», «Химках» и молодежной сборной России. В списке его достижений значились бронза молодежного чемпионата Европы и победа в Молодежной футбольной лиге. Подкупал игрок и своей универсальностью.

Леонид Слуцкий, тренировавший тогда «Рубин», хвалебно отзывался о Ломовицком, отмечая его многофункциональность.

«Он дважды был в аренде в Туле, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы. Естественно, мы на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный футболист, который может сыграть сразу в нескольких амплуа», - говорил наставник.

В итоге с игроком заключили долгосрочный контракт. Даже сейчас он все еще является самым высокооплачиваемым игроком «Рубина» с зарплатой в размере 800 тысяч евро в год.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из худших промахов Сайманова

Но, как мы знаем, этот трансфер в итоге оказался провальным. Дело не только в том, что казанцы откровенно переплатили за игрока. Он попросту не оправдал ожиданий и не закрепился в команде.

В дебютном сезоне Александр забил лишь один мяч и отдал одну передачу за 11 игр. Следующий сезон, 2022/23, Ломовицкий начал в «Химках» на правах аренды, но ко второй его половине вернулся в «Рубин», который тогда уже возглавил Рашид Рахимов.

Видно, что новому тренеру Александр не нужен. В прошлом сезоне, к примеру, он появился на поле в рамках РПЛ лишь 14 раз, где отличился одной передачей. Причем в старте он вышел лишь пять раз, на остальные встречи он выходил под занавес игры. В нынешнем же сезоне полузащитник ни разу не выходил на газон под эгидой Премьер-лиги.

К слову, расстаться с игроком «Рубин» тоже не мог. Мешала вышеупомянутая зарплата и долгий контракт, за досрочный разрыв которого пришлось бы платить приличную неустойку. В итоге Александр запомнился не так, как отзывался о нем Слуцкий. Игрок укоренился как один из худших провалов в трансферной Рустема Сайманова, тогда занимавшего пост генерального директора «Рубина».

Но на днях различные СМИ сообщили, что Ломовицкий все же покинет Казань. Александр может пополнить стан воронежского «Факела», который хочет взять игрока в аренду. Этот переход будет полезен как Ломовицкому, так и «Рубину». Полузащитник перестанет чахнуть на скамейке запасных и получит шанс реанимировать карьеру. Казанцы же избавят себя от убыточного актива.

Фото: rubin-kazan.ru

Ломовицкий – не единственный прокол селекции «Рубина»

Возвращаясь к неудачным решениям Сайманова, стоит вспомнить и других футболистов, которые в Казани вчистую провалились. Это касается, например, нападающего Ивана Игнатьева, купленного у «Краснодара» за 7 миллионов евро в 2019 году.

Приехав в Казань, форвард расслабился. Стал ходить в ночные клубы и бары, на тренировки систематически опаздывал. Но Слуцкий упорно верил в него, постоянно ставя в основной состав. В итоге первый сезон игрок провалил, за 11 матчей в РПЛ забив один мяч с пенальти и отдав одну передачу. Второй сезон тоже был слабым, а последующая аренда в «Крыльях Советов» опять же помогла. В итоге с Иваном вскоре расстались, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

Другим спорным решением было приобретение нападающего Джоэля Фамейе. И если в Первой лиге он играл неплохо (10 голов за 25 встреч), то в РПЛ не задалось. В прошлом сезоне первую часть Премьер-лиги он отыграл в «Рубине», где забил три мяча за 15 встреч, а во второй играл за «Балтику», где травмировался до конца сезона. Сейчас же, по информации СМИ, в казанской команде игрой Фамейе недовольны. Ганцу могут предложить новый контракт с пониженной зарплатой.

Форварда Виталия Лисаковича тоже нельзя назвать удачным приобретением. Стоит просто вспомнить тот роковой матч с «Уфой» (1:2), где беларус делал селфи прямо на поле после забитого пенальти, а в добавленное время смазал решающий 11-метровый удар. Та игра, кстати, стоила «Рубину» места в Премьер-лиге. С Рахимовым Виталий тоже не уживался. Специалист требовал от игроков дисциплины, а Лисакович был склонен к индивидуальным действиям на поле. К счастью, минувшей осенью он ушел в «Балтику», где, кажется, сумел реанимировать карьеру.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru