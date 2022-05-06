Самый состоятельный депутат Тукаевского района заработал более 80 млн рублей

Самым состоятельным депутатом в Тукаевском районе Татарстана по итогам прошлого года стал фермер Равиль Миннехузин. Доход предпринимателя составил 80,5 млн рублей, как следует из его декларации о доходах.

Согласно документу, опубликованному на сайте Тукаевского района, в собственности у Равиля Миннехузина 50 индивидуальных квартир, несколько жилых домов, полсотни объектов нежилой недвижимости и земельных участков: эстакады, административные здания, производственные помещения, судостроительный завод, здания складов, железнодорожный тупик и многое другое.

Автопарк Миннехузина включает Bentley Continental GT SPEED, «ГАЗ 3110» и «ГАЗ 21».

Супруга депутата получила доход в 193,6 млн рублей. У нее в собственности три квартиры, два дома, земельные участки и нежилые помещения, три иномарки (Hyundai Solaris, Volkswagen Golf и Mercedes-Benz), несколько модификаций «КАМАЗов», различная сельхозтехника — Scorpion 732, «Беларус 82.1», Versatile 370, а также другие машины.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что самый богатый депутат Нижнекамска заработал почти полмиллиарда рублей за год.