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Ру Тат
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Общество
5 мая 2022  09:22
Эльза Кузнецова

Самый богатый депутат Нижнекамска заработал почти полмиллиарда рублей за год

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Депутат городского совета Нижнекамска, генеральный директор Ramus Group Рафис Мустафин раскрыл свой доход в декларации за 2021 год. По документам, опубликованным на сайте мэрии города химиков, бизнесмен заработал 451,9 млн рублей. Супруга Мустафина отчиталась о доходе в 190 млн рублей.

Рафис Мустафин является владельцем 113 различных объектов недвижимости. В его собственности находятся стоянки автомобилей, оздоровительный комплекс детского лагеря «Орленок», торговые центры «Пассаж», «Барс К4», «Барс К1», «Рамус», «Сити центр» и «Олимп», квартиры, дома, земельные участки, пчелопасеки, водопровод с насосной будкой, ресторан «Варис» и другие объекты.

Также у Мустафина 23 транспортных средства, в том числе легковые авто Mercedes-Benz S63, Mercedes-Benz E200, Porsche и грузовые машины: самосвал ФАВ СА3252Р2К2Т1А, КАМАЗ 5410, КАМАЗ 55111, КАМАЗ 65115, прицепы и полуприцепы.

У супруги депутата в собственности 14 объектов недвижимости, в том числе земельные участки, дом, квартира. Она является владельцем Mercedes-Benz S500 4MATIC. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин за 2021 год заработал 3,4 млн рублей.

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