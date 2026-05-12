Общество 12 мая 2026 16:12

Самый молодой участник форума религиозных деятелей – 19-летний имам

Самым молодым участником XVI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей станет имам села Средняя Елюзань Пензенской области Усман Дебердеев. В этом году ему исполнится 19 лет.

«Это преемственность. Сегодня и молодежь тянется в мечеть. У нас же есть все ступени религиозного образования: от медресе до Болгарской исламской академии», – прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» руководитель исполкома Всемирного конгресс татар Данис Шакиров.

Самый пожилой участник форума – 92-летний Галиулла Габдрашитов из Самарской области.

С 15 по 17 мая в Казани пройдет XVI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей Всемирного конгресса татар. Он объединит тысячи делегатов из 78 регионов компактного проживания татар Российской Федерации.

