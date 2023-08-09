Самый молодой оператор дронов пообещал Минниханову связать свою карьеру с Татарстаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с татарстанцами, победившими в национальных соревнованиях по беспилотной авиации «Архипелаг-2023». На встрече присутствовал и самый молодой оператор БПЛА на интенсиве Булат Нургалиев, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Восьмиклассник рассказал Минниханову, что увлекается беспилотной авиацией с 11 лет и тогда же начал собирать свои первые дроны. «Я представляю компетенцию по эксплуатации беспилотных авиационных систем, — объяснил Булат Нургалиев. — Это одна из самых сложных компетенций, которая очень востребована на современном рынке труда. Уже сейчас мне поступают предложения о сотрудничестве от разных федеральных компаний, но все мои дальнейшие планы связаны с Татарстаном».

Раис РТ отметил, что татарстанская команда одержала победу в условиях жесткой конкуренции. В соревнованиях принимали участие 1,6 тыс. человек из 85 регионов страны. «Но, несмотря на это, вы выступили очень достойно. Мы ждём от вас новых побед и будем всячески вас поддерживать», — заявил Минниханов.

Отдельно он отметил эффективное сотрудничество с Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и поблагодарил его генерального директора Роберта Уразова.

Уразов, присутствовавший на встрече, рассказал, что по поручению Президента России Владимира Путина соревнования по беспилотной авиации станут ежегодными.

Напомним, что в татарстанскую команду вошли 14 школьников и студентов. Им удалось завоевать 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей по 22 дисциплинам.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана