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Минниханов поделился фотографией со сборной Татарстана по беспилотной авиации
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со сборной командой республики, которая стала победителем национальных соревнований по беспилотной авиации «Архипелаг — 2023». Фотографии с ребятами он опубликовал в своем телеграм-канале.
«13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей наши! Горурланабыз (Гордимся – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.
Команда республики была собрана по указу Раиса Татарстана из школьников и студентов. Всего ребята завоевали почти 30 медалей, а 14-летний Булат Нургалиев из Казани взял 12 наград и стал самым юным оператором беспилотников. О восьмикласснике, которого по-спортивному боятся взрослые пилоты дронов со всей страны, читайте в материале «Татар-информа».
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