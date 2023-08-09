Минниханов поделился фотографией со сборной Татарстана по беспилотной авиации

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со сборной командой республики, которая стала победителем национальных соревнований по беспилотной авиации «Архипелаг — 2023». Фотографии с ребятами он опубликовал в своем телеграм-канале.

«13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей наши! Горурланабыз (Гордимся – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.

Команда республики была собрана по указу Раиса Татарстана из школьников и студентов. Всего ребята завоевали почти 30 медалей, а 14-летний Булат Нургалиев из Казани взял 12 наград и стал самым юным оператором беспилотников. О восьмикласснике, которого по-спортивному боятся взрослые пилоты дронов со всей страны, читайте в материале «Татар-информа».