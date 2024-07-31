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Самый молодой боец-контрактник Лаишевского района удостоен награды на СВО
Житель села Среднее Девятово Лаишевского района Александр Калинин награжден медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Александр Калинин находится в зоне спецоперации практически с самого начала. Он самый молодой военнослужащий в Лаишевском районе, ему всего 22 года.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района, боец служит по контракту в батальоне «Тимер».
Глава Среднедевятовского сельского поселения Мария Ватагина поделилась, что жители села очень гордятся Александром и поздравляют его с заслуженной наградой.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов показал вручение госнаград Республики Татарстан бойцам «Тимера» и двух полков в зоне СВО.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото предоставлено пресс-службой Лаишевского района РТ.
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