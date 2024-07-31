Минниханов показал вручение госнаград РТ бойцам «Тимера» и двух полков на СВО

В зоне специальной военной операции вручены государственные награды Татарстана. За мужество и отвагу отмечены бойцы именного батальона «Тимер», а также полков 621 и 1231, рассказал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики также опубликовал видео, на котором показано, как военнослужащим вручали награды.

«Ватаныбызга тугры хезмәтегез өчен рәхмәт!» — поблагодарил он бойцов за верное служение Родине.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.