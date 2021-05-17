Самый большой фонтан Казани возобновил работу

На озере Кабан начал свою работу самый большой фонтан Казани. Высота его фонтана достигает 32 метров. Информация об этом опубликована в официальном Instagram-аккаунте набережной озера Кабан.

С самого утра до позднего вечера фонтан исполняет «танцевальные движения» струями воды, а по вечерам подсвечивается и переливается различными цветами.

Фонтан на набережной был установлен ко Дню города в 2007 году и с тех пор продолжает функционировать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 мая в казанских парках и скверах — в Лядском саду, парке имени Тинчурина, парке «Крылья Советов» и Центральном парке культуры и отдыха имени Горького — возобновили свою работу фонтаны.