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Ру Тат
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17 мая 2021  12:49
Ульяна Сушкова

Самый большой фонтан Казани возобновил работу

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На озере Кабан начал свою работу самый большой фонтан Казани. Высота его фонтана достигает 32 метров. Информация об этом опубликована в официальном Instagram-аккаунте набережной озера Кабан. 

С самого утра до позднего вечера фонтан исполняет «танцевальные движения» струями воды, а по вечерам подсвечивается и переливается различными цветами.

Фонтан на набережной был установлен ко Дню города в 2007 году и с тех пор продолжает функционировать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 мая в казанских парках и скверах — в Лядском саду, парке имени Тинчурина, парке «Крылья Советов» и Центральном парке культуры и отдыха имени Горького — возобновили свою работу фонтаны.

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