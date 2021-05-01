В парках и скверах Казани заработали фонтаны

Сегодня, 1 мая, в казанских парках и скверах — Лядском саду, парке имени Тинчурина, парке «Крылья Советов» и Центральном парке культуры и отдыха имени Горького — возобновили свою работу фонтаны.

Первыми, еще в середине апреля, в Казани заработали фонтаны «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана, а также фонтан на площади перед ДК железнодорожников в поселке Юдино. Позднее оказались включены фонтаны на бульваре «Ак чәчәкләр» и в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на балансе Комитета внешнего благоустройства столицы Татарстана стоят 29 фонтанов, из которых этим летом должны функционировать 24. Большинство из них предполагалось запустить к концу апреля, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Исключением является самый большой городской фонтан высотой 32 метра, находящийся на озере Нижний Кабан. Его запустят ближе к 25 мая из-за сложности подготовительных работ и процессов расконсервации после зимы, как объяснили в Дирекции парков и скверов города.