Рамиль Муллин раскрыл свои доходы за прошлый год
Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин раскрыл свои доходы за прошлый год. Согласно документу, выложенному на сайте администрации муниципалитета, прибыль главы исполкома составила 3,4 млн рублей.
В декларации Муллин указал, что владеет тремя жилыми домами площадью 46, 46,8 и 40,2 кв. метра соответственно, жилым домом в 91,8 кв. метра в качестве долевой собственности, а также четырьмя земельными участками. Автотранспорта у главы нет.
Заработок супруги главы исполкома за 2021 год составил 376 тыс. рублей. В ее собственности находятся две квартиры площадью 111,6 и 53,6 кв. метра, а также дом (в долевой собственности) и машина Toyota RAV4.
Руководитель исполнительного комитета города Нижнекамска Юрий Болтиков задекларировал доход в 5,6 млн рублей. В его собственности находятся две квартиры, земельный участок, гараж и два автомобиля марки LADA.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что доход самого богатого депутата Набережных Челнов составил почти 90 млн рублей.