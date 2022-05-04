Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин раскрыл свои доходы за прошлый год. Согласно документу, выложенному на сайте администрации муниципалитета, прибыль главы исполкома составила 3,4 млн рублей.

В декларации Муллин указал, что владеет тремя жилыми домами площадью 46, 46,8 и 40,2 кв. метра соответственно, жилым домом в 91,8 кв. метра в качестве долевой собственности, а также четырьмя земельными участками. Автотранспорта у главы нет.

Заработок супруги главы исполкома за 2021 год составил 376 тыс. рублей. В ее собственности находятся две квартиры площадью 111,6 и 53,6 кв. метра, а также дом (в долевой собственности) и машина Toyota RAV4.

Руководитель исполнительного комитета города Нижнекамска Юрий Болтиков задекларировал доход в 5,6 млн рублей. В его собственности находятся две квартиры, земельный участок, гараж и два автомобиля марки LADA.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что доход самого богатого депутата Набережных Челнов составил почти 90 млн рублей.