Ассоциация турагентств РТ: Самые массовые направления весеннего отдыха — Египет и Эмираты

«Самые массовые направления весеннего сезона для жителей республики — это Египет и Эмираты», — сообщил «Татар-информу» президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

В обе эти страны из Казани можно улететь напрямую, без пересадок в Москве. К первомайским праздникам к ним присоединится и Турция, куда самолеты из столицы РТ будут отправляться в ежедневном режиме.

Подробнее о том, куда можно поехать путешествовать в 2023 году, читайте в материале «Татар-информа» «Просто какое-то поветрие: сразу несколько компаний в Татарстане обманули туристов»