©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ассоциация турагентств РТ: Самые массовые направления весеннего отдыха — Египет и Эмираты
«Самые массовые направления весеннего сезона для жителей республики — это Египет и Эмираты», — сообщил «Татар-информу» президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов.
В обе эти страны из Казани можно улететь напрямую, без пересадок в Москве. К первомайским праздникам к ним присоединится и Турция, куда самолеты из столицы РТ будут отправляться в ежедневном режиме.
Подробнее о том, куда можно поехать путешествовать в 2023 году, читайте в материале «Татар-информа» «Просто какое-то поветрие: сразу несколько компаний в Татарстане обманули туристов»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»