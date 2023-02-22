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Общество 22 февраля 2023 11:41

Ассоциация турагентств РТ: Самые массовые направления весеннего отдыха — Египет и Эмираты

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«Самые массовые направления весеннего сезона для жителей республики это Египет и Эмираты», сообщил «Татар-информу» президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

В обе эти страны из Казани можно улететь напрямую, без пересадок в Москве. К первомайским праздникам к ним присоединится и Турция, куда самолеты из столицы РТ будут отправляться в ежедневном режиме.

Подробнее о том, куда можно поехать путешествовать в 2023 году, читайте в материале «Татар-информа» «Просто какое-то поветрие: сразу несколько компаний в Татарстане обманули туристов»

#путешествия #отдых #Египет #Турция #ОАЭ
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