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Экономика 21 декабря 2024 08:26

Самую дешевую квартиру в Казани можно купить за 1,6 млн рублей

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В Казани найдена самая дешевая квартира: ее продают за 1,6 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Мир квартир».

Речь идет и недвижимости площадью 18 кв. м., расположенной в Кировском районе города на ул. Бирюзовая (Юдино).

Судя по описанию и фото, квартира находится в «старом» 4-этажном кирпичном доме на 3 этаже. Душ и туалет, а также кухня находятся прямо в студии.

Из инфраструктуры рядом расположены школа, два детских садика и поликлиника.

Ранее сообщалось, что в Казани сильнее всего подорожал «квадрат» на «вторичке» в течение года по сравнению с другими городами России.

#квартиры #Казань #стоимость жилья
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