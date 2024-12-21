Самую дешевую квартиру в Казани можно купить за 1,6 млн рублей

В Казани найдена самая дешевая квартира: ее продают за 1,6 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Мир квартир».

Речь идет и недвижимости площадью 18 кв. м., расположенной в Кировском районе города на ул. Бирюзовая (Юдино).

Судя по описанию и фото, квартира находится в «старом» 4-этажном кирпичном доме на 3 этаже. Душ и туалет, а также кухня находятся прямо в студии.

Из инфраструктуры рядом расположены школа, два детских садика и поликлиника.

Ранее сообщалось, что в Казани сильнее всего подорожал «квадрат» на «вторичке» в течение года по сравнению с другими городами России.