В Казани сильнее всего подорожал «квадрат» на «вторичке» в течение года

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В Казани зафиксировали наиболее заметное увеличение в течение года медианной стоимости «квадрата» на «вторичке». С декабря 2023-го цены на этом рынке выросли на 14,8%, до 172 тыс. рублей за 1 кв. м, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Помимо столицы РТ, динамикой цен «отличился» и Нижний Новгород (+10,9%, до 135 тыс. рублей). В остальных крупных городах годовой рост стоимости 1 кв. м. готового жилья был в диапазоне от 1,1 до 9,9%.

В среднем по России в 2024-м 1 кв. м на «вторичке» в городах-миллионниках подорожал до 135 тыс. рублей (+6,1%).

Причем, по словам экспертов, средний рост стоимости кв. метра на 6,1% оказался ниже инфляционной динамики в 2024-м. Аналитики также отметили, что интерес россиян к вторичному жилью снизился из-за роста ключевой ставки. Еще одна причина стагнации - переход ряда продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды.