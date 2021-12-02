Самозанятые за девять месяцев пополнили бюджет Татарстана на 404 млн рублей
За девять месяцев этого года бюджет Татарстана пополнился более чем на 400 млн рублей за счет налогов от самозанятых. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин в интервью по проекту «12 этаж».
«У нас работает около 168 тыс. самозанятых. За девять месяцев этого года бюджет получил 404 млн рублей доходов — увеличение серьезное», — рассказал парламентарий.
Якунин напомнил, что Татарстан в 2019 году включился в проект по самозанятым в виде эксперимента.
«Сейчас он реализуется по всей России, и другие регионы интересуются нашим опытом. Мы неоднократно рассматривали эффективность этого льготного налогообложения. И сегодня можно сказать, что эксперимент удался», — подчеркнул он.
Депутат заметил, что самозанятый может начать бизнес, не имея значительных финансовых ресурсов. «Он может за счет своих знаний и умений открыть дело, сначала маленькое, а потом развить его до крупного. Правительством республики и на федеральном уровне тоже предоставляются займы, оказывается помощь самозанятым», — заявил он.