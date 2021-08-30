Айрат Фаррахов: Самозанятость – это первая ступень к большому бизнесу

Автор фото: Владимир Васильев

В День Татарстана в Казани открылся Форум самозанятых. На улице Баумана была организована ярмарка, где умельцы и мастера, ведущие деятельность в разных сферах, представили товары собственного производства.

Движение самозанятых в России с каждым годом получает новый импульс, их ряды пополняются. Об этом на церемонии открытия форума сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, зампредседателя Комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов на открытии Форума самозанятых Фото: © Владимир Васильев

«Со времен принятия в 2018 году федерального закона „О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональнй доход“ для многих появилась возможность делать бизнес в открытую. Я уверен, что сегодняшние самозанятые Татарстана скоро станут предпринимателями, они будут расти, расширять свой бизнес и создавать рабочие места», — сказал Фаррахов.

Фото: © Владимир Васильев

На ярмарку съехались около 70 самозанятых, причем не только из Казани и районов республики, но и соседних регионов и даже Кузбасса. Для них это не только возможность продемонстрировать свои возможности, но и сделать выручку — сегодня, в День Республики Татарстан и Казани, на главной пешеходной улице города особенно многолюдно. Самозанятые предлагают посетителям ярмарки домашние сыры и другие кулинарные шедевры, изделия из кожи, национальные украшения, сувениры ручной работы. Также для всех желающих предприниматели проводят мастер-классы.

Товары собственного производства представили 70 самозанятых Фото: © Владимир Васильев

Мероприятие возле Академии наук РТ по улице Баумана продлится до позднего вечера. Ярмарку будет сопровождать насыщенная праздничная программа. В нее вошли шоу барабанщиков, вокальные и инструментальные номера.

Организаторами события, которое проходит третий год подряд, выступают Министерство экономики Республики Татарстан, Фонд поддержки предпринимательства РТ, республиканский Центр поддержки самозанятых. Цель форума — информирование о комплексе мероприятий и мерах поддержки бизнеса, реализуемых в республике, а также продвижение продукции самозанятых.

Фото: © Владимир Васильев

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в два раза увеличен объем финансирования программы по субсидированию самозанятых. Теперь максимальный размер субсидий будет достигать 200 тыс. рублей.